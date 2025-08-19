Mis on Cockapoo (CPOO)

Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.

Üksuse Cockapoo (CPOO) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cockapoo (CPOO) kohta Kui palju on Cockapoo (CPOO) tänapäeval väärt? Reaalajas CPOO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CPOO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CPOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cockapoo turukapitalisatsioon? CPOO turukapitalisatsioon on $ 1.51K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CPOO ringlev varu? CPOO ringlev varu on 13.07B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPOO (ATH) hind? CPOO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CPOO madalaim (ATL) hind? CPOO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CPOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CPOO kauplemismaht on -- USD . Kas CPOO sel aastal kõrgemale ka suundub? CPOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPOO hinna ennustust

Cockapoo (CPOO) Olulised valdkonna uudised