Cockapoo (CPOO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CPOO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CPOO muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, +0.01% 24 tunni vältel +0.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cockapoo praegune turukapitalisatsioon on $ 1.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPOO ringlev varu on 13.07B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.55K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cockapoo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cockapoo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cockapoo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cockapoo ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+0.01%
|30 päeva
|$ 0
|+0.01%
|60 päeva
|$ 0
|+0.04%
|90 päeva
|$ 0
|--
Cockapoo is a new type of crypto coin. Born from the mix of a cocker-spaniel and poodle, Cockapoo is here to prove that we are the best dog token in the crypto-verse. We are launching our mobile app Cpoo where users can request pooper scoopers to clean up dog poop. The Cpoo app will be powered solely by our crypto token $CPOO. Cockapoo is a deflationary token with static reflection that rewards holders so, the more poop that is scooped on the app, the more Cockapoo coins added to your wallet. Simply hold Cockapoo and 2% from each transaction is automatically redistributed to the Cockapoo holders.
Cockapoo (CPOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
