Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

Kui palju on COAT DOG (COAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COAT DOG (COAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

COAT DOG (COAT) tokenoomika

COAT DOG (COAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COAT DOG (COAT) kohta Kui palju on COAT DOG (COAT) tänapäeval väärt? Reaalajas COAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune COAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind COAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on COAT DOG turukapitalisatsioon? COAT turukapitalisatsioon on $ 136.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on COAT ringlev varu? COAT ringlev varu on 98.19B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim COAT (ATH) hind? COAT saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade COAT madalaim (ATL) hind? COAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on COAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine COAT kauplemismaht on -- USD . Kas COAT sel aastal kõrgemale ka suundub? COAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COAT hinna ennustust

