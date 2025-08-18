Rohkem infot COAT

1 COAT/USD reaalajas hind:

--
----
-18.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
COAT DOG (COAT) reaalajas hinnagraafik
COAT DOG (COAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.26%

-18.07%

-8.34%

-8.34%

COAT DOG (COAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COAT muutunud +1.26% viimase tunni jooksul, -18.07% 24 tunni vältel -8.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

COAT DOG (COAT) – turuteave

$ 136.07K
$ 136.07K$ 136.07K

--
----

$ 136.07K
$ 136.07K$ 136.07K

98.19B
98.19B 98.19B

98,192,966,332.0
98,192,966,332.0 98,192,966,332.0

COAT DOG praegune turukapitalisatsioon on $ 136.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COAT ringlev varu on 98.19B, mille koguvaru on 98192966332.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.07K.

COAT DOG (COAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse COAT DOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse COAT DOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse COAT DOG ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse COAT DOG ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-18.07%
30 päeva$ 0-21.86%
60 päeva$ 0-18.07%
90 päeva$ 0--

Mis on COAT DOG (COAT)

Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support.

Üksuse COAT DOG (COAT) allikas

Ametlik veebisait

COAT DOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on COAT DOG (COAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie COAT DOG (COAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida COAT DOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake COAT DOG hinna ennustust kohe!

COAT kohalike valuutade suhtes

COAT DOG (COAT) tokenoomika

COAT DOG (COAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse COAT DOG (COAT) kohta

Kui palju on COAT DOG (COAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas COAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COAT/USD hind?
Praegune hind COAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on COAT DOG turukapitalisatsioon?
COAT turukapitalisatsioon on $ 136.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COAT ringlev varu?
COAT ringlev varu on 98.19B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COAT (ATH) hind?
COAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade COAT madalaim (ATL) hind?
COAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COAT kauplemismaht on -- USD.
Kas COAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
COAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COAT hinna ennustust.
