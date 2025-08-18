Rohkem infot COBRA

Co Bra logo

Co Bra hind (COBRA)

Loendis mitteolevad

1 COBRA/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Co Bra (COBRA) reaalajas hinnagraafik
Co Bra (COBRA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.63%

+3.63%

Co Bra (COBRA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul COBRA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. COBRAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on COBRA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Co Bra (COBRA) – turuteave

$ 4.53K
$ 4.53K$ 4.53K

--
----

$ 4.53K
$ 4.53K$ 4.53K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Co Bra praegune turukapitalisatsioon on $ 4.53K -- 24 tunnise kauplemismahuga. COBRA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.53K.

Co Bra (COBRA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Co Bra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Co Bra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Co Bra ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Co Bra ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+9.88%
60 päeva$ 0+18.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Co Bra (COBRA)

Co Bra ($COBRA) is a community-driven meme token launched on Solana, blending humor, virality, and strong branding to create a bold on-chain identity. The project began as a meme—featuring a cobra in a bra—but quickly evolved into a movement powered by an active community and engaging content. Co Bra aims to dominate meme culture through consistent marketing, trending campaigns, and a fair, transparent token launch. With no team allocation and a focus on organic growth, $COBRA is building a fun, fearless brand that bites hard on the charts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Co Bra (COBRA) allikas

Ametlik veebisait

Co Bra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Co Bra (COBRA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Co Bra (COBRA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Co Bra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Co Bra hinna ennustust kohe!

COBRA kohalike valuutade suhtes

Co Bra (COBRA) tokenoomika

Co Bra (COBRA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet COBRA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Co Bra (COBRA) kohta

Kui palju on Co Bra (COBRA) tänapäeval väärt?
Reaalajas COBRA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune COBRA/USD hind?
Praegune hind COBRA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Co Bra turukapitalisatsioon?
COBRA turukapitalisatsioon on $ 4.53K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on COBRA ringlev varu?
COBRA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim COBRA (ATH) hind?
COBRA saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade COBRA madalaim (ATL) hind?
COBRA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on COBRA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine COBRA kauplemismaht on -- USD.
Kas COBRA sel aastal kõrgemale ka suundub?
COBRA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake COBRA hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.