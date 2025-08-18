Mis on CNNS (CNNS)

Content Neutrality Network (CNN) is an innovative content ecosystem based on Blockchain technology. It solves various issues existing in current content system through blockchain’s advanced features such as consensus mechanism and smart contract, aiming to create a more open, efficient and trustworthy content era CNN platform proposes numerous innovative mechanisms based on blockchain technology such as Content Circulation Mechanism (CCM) based on the tamper-proof feature of blockchain, Contribution Based Revenue Share (CBRS) mechanism based on ZhangRank which is proposed by Professor Shoucheng Zhang as well as decentralized user acquisition and incentive plan. These mechanisms help break the barrier between content communities, facilitate the fairness of revenue share and improve the effectiveness of user acquisition and incentive program. CNN Platform has built strategic partnership with NewsDog, the NO.1 news app in India to create a new chapter in India and global content market. CNN Advisory board consists of world-renowned professors such as Prof. Jianqing Fan, successful investors such as Yahui Zhou, Kevin Wen as well as blockchain influencers such as Mickey Tian. Team members are top talents from Snapchat, Tencent, Alibaba, Baidu and Goldman Sachs

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CNNS (CNNS) allikas Ametlik veebisait

CNNS hinna ennustus (USD)

Kui palju on CNNS (CNNS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CNNS (CNNS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CNNS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CNNS hinna ennustust kohe!

CNNS kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CNNS (CNNS) tokenoomika

CNNS (CNNS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNNS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CNNS (CNNS) kohta Kui palju on CNNS (CNNS) tänapäeval väärt? Reaalajas CNNS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CNNS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CNNS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CNNS turukapitalisatsioon? CNNS turukapitalisatsioon on $ 142.55K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CNNS ringlev varu? CNNS ringlev varu on 1.76B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNNS (ATH) hind? CNNS saavutab ATH hinna summas 0.01736593 USD . Mis oli kõigi aegade CNNS madalaim (ATL) hind? CNNS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CNNS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CNNS kauplemismaht on -- USD . Kas CNNS sel aastal kõrgemale ka suundub? CNNS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNNS hinna ennustust

CNNS (CNNS) Olulised valdkonna uudised