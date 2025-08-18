Rohkem infot CNHT

CNH Tether logo

CNH Tether hind (CNHT)

Loendis mitteolevad

1 CNHT/USD reaalajas hind:

$0.1081
$0.1081$0.1081
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CNH Tether (CNHT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:12:13 (UTC+8)

CNH Tether (CNHT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.432049
$ 0.432049$ 0.432049

$ 0.099129
$ 0.099129$ 0.099129

--

--

0.00%

0.00%

CNH Tether (CNHT) reaalajas hind on $0.1081. Viimase 24 tunni jooksul CNHT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CNHTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.432049 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.099129.

Lüliajalise tootluse osas on CNHT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CNH Tether (CNHT) – turuteave

$ 2.22M
$ 2.22M$ 2.22M

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.50M
20.50M 20.50M

--
----

CNH Tether praegune turukapitalisatsioon on $ 2.22M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CNHT ringlev varu on 20.50M, mille koguvaru on . Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 0.00.

CNH Tether (CNHT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CNH Tether ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CNH Tether ja USD hinnamuutus $ -0.0175580776.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CNH Tether ja USD hinnamuutus $ -0.0202386333.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CNH Tether ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0175580776-16.24%
60 päeva$ -0.0202386333-18.72%
90 päeva$ 0--

Mis on CNH Tether (CNHT)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CNH Tether (CNHT) allikas

Ametlik veebisait

CNH Tether hinna ennustus (USD)

Kui palju on CNH Tether (CNHT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CNH Tether (CNHT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CNH Tether nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CNH Tether hinna ennustust kohe!

CNHT kohalike valuutade suhtes

CNH Tether (CNHT) tokenoomika

CNH Tether (CNHT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CNHT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CNH Tether (CNHT) kohta

Kui palju on CNH Tether (CNHT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CNHT hind USD on 0.1081 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CNHT/USD hind?
Praegune hind CNHT/USD on $ 0.1081. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CNH Tether turukapitalisatsioon?
CNHT turukapitalisatsioon on $ 2.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CNHT ringlev varu?
CNHT ringlev varu on 20.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CNHT (ATH) hind?
CNHT saavutab ATH hinna summas 0.432049 USD.
Mis oli kõigi aegade CNHT madalaim (ATL) hind?
CNHT nägi ATL hinda summas 0.099129 USD.
Milline on CNHT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CNHT kauplemismaht on -- USD.
Kas CNHT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CNHT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CNHT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.