Clustr (CLUSTR) teave Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Ametlik veebisait: https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Clustr (CLUSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 Praegune hind: $ 0.0041932 $ 0.0041932 $ 0.0041932 Lisateave Clustr (CLUSTR) hinna kohta

Clustr (CLUSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Clustr (CLUSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLUSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLUSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLUSTR tokeni tokenoomikat, avastage CLUSTR tokeni reaalajas hinda!

CLUSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLUSTR võiks suunduda? Meie CLUSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLUSTR tokeni hinna ennustust kohe!

