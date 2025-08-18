Mis on Cluster (CLSTR)

Decentralized AI: Super Swarm of Models. Fine-tuning is the core of our Decentralized AI Super Swarm! We're building a decentralized AI ecosystem where a super swarm of specialized, smaller models collaborates to perform complex tasks, coordinated through a community-driven, modular architecture and governed by DAOs that manage LLM weights. This approach sidesteps the resource-intensive, monolithic LLMs of centralized giants, offering asymmetric advantages in efficiency, innovation, and community engagement. A "super swarm" refers to a decentralized network of AI models, each specialized for specific tasks or domains, that collaborate to perform complex, multi-step tasks. Unlike a single, general-purpose LLM (e.g., GPT-4), which handles diverse tasks within one model, a super swarm distributes intelligence across many smaller models, coordinated through a decentralized protocol. This mimics biological swarms (e.g., ant colonies), where simple agents collectively achieve sophisticated outcomes. Users & creators fine-tune models or contribute datasets, earning rewards for their work — think data curation, model training, or testing.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cluster (CLSTR) allikas Ametlik veebisait

Cluster hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cluster (CLSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cluster (CLSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cluster nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cluster hinna ennustust kohe!

CLSTR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cluster (CLSTR) tokenoomika

Cluster (CLSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cluster (CLSTR) kohta Kui palju on Cluster (CLSTR) tänapäeval väärt? Reaalajas CLSTR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLSTR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLSTR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cluster turukapitalisatsioon? CLSTR turukapitalisatsioon on $ 237.78K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLSTR ringlev varu? CLSTR ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLSTR (ATH) hind? CLSTR saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CLSTR madalaim (ATL) hind? CLSTR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CLSTR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLSTR kauplemismaht on -- USD . Kas CLSTR sel aastal kõrgemale ka suundub? CLSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLSTR hinna ennustust

Cluster (CLSTR) Olulised valdkonna uudised