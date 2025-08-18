Rohkem infot CLU

CluCoin logo

CluCoin hind (CLU)

Loendis mitteolevad

1 CLU/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
CluCoin (CLU) reaalajas hinnagraafik
CluCoin (CLU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

--

+16.74%

+16.74%

CluCoin (CLU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLU muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +16.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CluCoin (CLU) – turuteave

$ 41.59K
$ 41.59K$ 41.59K

--
----

$ 140.07K
$ 140.07K$ 140.07K

296.91T
296.91T 296.91T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

CluCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 41.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLU ringlev varu on 296.91T, mille koguvaru on 1.0e+15. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 140.07K.

CluCoin (CLU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CluCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CluCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CluCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CluCoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-11.47%
60 päeva$ 0-5.15%
90 päeva$ 0--

Mis on CluCoin (CLU)

CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!

CluCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on CluCoin (CLU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CluCoin (CLU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CluCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CluCoin hinna ennustust kohe!

CLU kohalike valuutade suhtes

CluCoin (CLU) tokenoomika

CluCoin (CLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CluCoin (CLU) kohta

Kui palju on CluCoin (CLU) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLU/USD hind?
Praegune hind CLU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CluCoin turukapitalisatsioon?
CLU turukapitalisatsioon on $ 41.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLU ringlev varu?
CLU ringlev varu on 296.91T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLU (ATH) hind?
CLU saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CLU madalaim (ATL) hind?
CLU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLU kauplemismaht on -- USD.
Kas CLU sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLU hinna ennustust.
CluCoin (CLU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

