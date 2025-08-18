Mis on CluCoin (CLU)

CLU (Community, Love, Unity) is one of the fastest growing and most expansive blockchain communities to enter the crypto space! CLU is an auto-generating liquidity protocol with a hyperdeflationary burn mechanism. CLUcoin holders are rewarded with special perks and unique experiences through events, NFTs, and an incredible community. Join us for exclusive streams, live shows, and vote to donate to charities each month!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

CluCoin (CLU) tokenoomika

CluCoin (CLU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CluCoin (CLU) kohta Kui palju on CluCoin (CLU) tänapäeval väärt? Reaalajas CLU hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLU/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CluCoin turukapitalisatsioon? CLU turukapitalisatsioon on $ 41.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLU ringlev varu? CLU ringlev varu on 296.91T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLU (ATH) hind? CLU saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CLU madalaim (ATL) hind? CLU nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CLU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLU kauplemismaht on -- USD . Kas CLU sel aastal kõrgemale ka suundub? CLU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLU hinna ennustust

