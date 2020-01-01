ClubMoon (CLUBMOON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ClubMoon (CLUBMOON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ClubMoon (CLUBMOON) teave Solana's first Metaverse is live in your browser! ClubMoon is a Unity built meme nightclub running in your browser. The Club is powered by a Node.js server capable of handling thousands of simultaneous members. Chill, fight, do drugs, dance, whatever! Solana's first metaverse is just as wild as you think it is. ClubMoon Features (already live) -Token gated nightclub bouncer -Proximity Voice Chat -Trollbox Text Chat -NFT Drugs sold in the bathroom -Fighting Ametlik veebisait: https://www.clubmoon.wtf/ Ostke CLUBMOON kohe!

ClubMoon (CLUBMOON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ClubMoon (CLUBMOON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 137.38K $ 137.38K $ 137.38K Koguvaru: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M Ringlev varu: $ 847.26M $ 847.26M $ 847.26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 137.38K $ 137.38K $ 137.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00291756 $ 0.00291756 $ 0.00291756 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016215 $ 0.00016215 $ 0.00016215 Lisateave ClubMoon (CLUBMOON) hinna kohta

ClubMoon (CLUBMOON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ClubMoon (CLUBMOON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLUBMOON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLUBMOON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLUBMOON tokeni tokenoomikat, avastage CLUBMOON tokeni reaalajas hinda!

