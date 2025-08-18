Rohkem infot CLOWN

ClownWorld hind (CLOWN)

1 CLOWN/USD reaalajas hind:

--
----
+1.10%1D
ClownWorld (CLOWN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 22:10:57 (UTC+8)

ClownWorld (CLOWN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00138925
$ 0.00138925$ 0.00138925

$ 0
$ 0$ 0

-3.50%

+1.14%

+178.08%

+178.08%

ClownWorld (CLOWN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLOWN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLOWNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00138925 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLOWN muutunud -3.50% viimase tunni jooksul, +1.14% 24 tunni vältel +178.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ClownWorld (CLOWN) – turuteave

$ 18.02K
$ 18.02K$ 18.02K

--
----

$ 18.02K
$ 18.02K$ 18.02K

987.31M
987.31M 987.31M

987,305,434.6940638
987,305,434.6940638 987,305,434.6940638

ClownWorld praegune turukapitalisatsioon on $ 18.02K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLOWN ringlev varu on 987.31M, mille koguvaru on 987305434.6940638. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.02K.

ClownWorld (CLOWN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ClownWorld ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ClownWorld ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ClownWorld ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ClownWorld ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.14%
30 päeva$ 0+236.16%
60 päeva$ 0+239.95%
90 päeva$ 0--

Mis on ClownWorld (CLOWN)

We are a Solana memecoin based around the clown world meme, which is frequently used by Elon Musk on X to suggest how absurd many things in todays mainstream news, politics and culture are. With dozens and dozens of large accounts on X posting about these topics daily, this is a topic that is starting to gain widespread attention as more people wake up to the nonsensical information fed to them by the mainstream media and say to themselves, "that is ridiculous!" We are the first ClownWorld memecoin to be created and continue to grow through investment of time, energy and money by the developer and community. We plan to become a 'household name' memecoin in time.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ClownWorld (CLOWN) allikas

Ametlik veebisait

ClownWorld hinna ennustus (USD)

Kui palju on ClownWorld (CLOWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ClownWorld (CLOWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ClownWorld nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ClownWorld hinna ennustust kohe!

CLOWN kohalike valuutade suhtes

ClownWorld (CLOWN) tokenoomika

ClownWorld (CLOWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLOWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ClownWorld (CLOWN) kohta

Kui palju on ClownWorld (CLOWN) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLOWN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLOWN/USD hind?
Praegune hind CLOWN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ClownWorld turukapitalisatsioon?
CLOWN turukapitalisatsioon on $ 18.02K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLOWN ringlev varu?
CLOWN ringlev varu on 987.31M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLOWN (ATH) hind?
CLOWN saavutab ATH hinna summas 0.00138925 USD.
Mis oli kõigi aegade CLOWN madalaim (ATL) hind?
CLOWN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLOWN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLOWN kauplemismaht on -- USD.
Kas CLOWN sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLOWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLOWN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.