1 CLOSED/USD reaalajas hind:

$0.00030436
$0.00030436$0.00030436
0.00%1D
USD
CLOSED (CLOSED) reaalajas hinnagraafik
CLOSED (CLOSED) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+12.34%

+12.34%

CLOSED (CLOSED) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLOSED kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLOSEDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLOSED muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +12.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CLOSED (CLOSED) – turuteave

$ 765.06K
$ 765.06K$ 765.06K

--
----

$ 765.06K
$ 765.06K$ 765.06K

2.51B
2.51B 2.51B

2,513,694,140.226304
2,513,694,140.226304 2,513,694,140.226304

CLOSED praegune turukapitalisatsioon on $ 765.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLOSED ringlev varu on 2.51B, mille koguvaru on 2513694140.226304. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 765.06K.

CLOSED (CLOSED) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CLOSED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CLOSED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CLOSED ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CLOSED ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+3.76%
60 päeva$ 0+16.11%
90 päeva$ 0--

Mis on CLOSED (CLOSED)

CLOSED is the politically charged memecoin that tackles illegal immigration, social cohesion, and economic strain with bold narrative and real-world impact. CLOSED is a narrative-driven memecoin that shines a provocative spotlight on the complex issue of illegal immigration in the United States. Blending satire, politics, and community engagement, CLOSED uses the meme medium to ignite conversations about fairness, public resources, and social stability. The project highlights the real-world impact of illegal immigration on public services, low-skilled job markets, and national cohesion—issues often overlooked in mainstream crypto narratives. By weaving a message of balance and societal responsibility, CLOSED positions itself as more than a meme—it’s a symbol of social community. 🔺 Our mission: Allocate a portion of proceeds to support families affected by the challenges of illegal immigration, helping them access the tools they need to rebuild. 🔺 Our vision: A meme-powered community with a purpose—to blend humor, tension, and activism into a project that sparks discussion and delivers tangible support.

Üksuse CLOSED (CLOSED) allikas

Ametlik veebisait

CLOSED hinna ennustus (USD)

Kui palju on CLOSED (CLOSED) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CLOSED (CLOSED) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CLOSED nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CLOSED hinna ennustust kohe!

CLOSED kohalike valuutade suhtes

CLOSED (CLOSED) tokenoomika

CLOSED (CLOSED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLOSED tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CLOSED (CLOSED) kohta

Kui palju on CLOSED (CLOSED) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLOSED hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLOSED/USD hind?
Praegune hind CLOSED/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CLOSED turukapitalisatsioon?
CLOSED turukapitalisatsioon on $ 765.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLOSED ringlev varu?
CLOSED ringlev varu on 2.51B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLOSED (ATH) hind?
CLOSED saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CLOSED madalaim (ATL) hind?
CLOSED nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLOSED kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLOSED kauplemismaht on -- USD.
Kas CLOSED sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLOSED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLOSED hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.