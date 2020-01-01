Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cloakcoin (CLOAK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cloakcoin (CLOAK) teave Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin. Ametlik veebisait: https://cloakcoin.com/ Ostke CLOAK kohe!

Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cloakcoin (CLOAK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 274.13K $ 274.13K $ 274.13K Koguvaru: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Ringlev varu: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 274.24K $ 274.24K $ 274.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 31.28 $ 31.28 $ 31.28 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00301783 $ 0.00301783 $ 0.00301783 Praegune hind: $ 0.04519263 $ 0.04519263 $ 0.04519263 Lisateave Cloakcoin (CLOAK) hinna kohta

Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLOAK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLOAK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLOAK tokeni tokenoomikat, avastage CLOAK tokeni reaalajas hinda!

CLOAK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLOAK võiks suunduda? Meie CLOAK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLOAK tokeni hinna ennustust kohe!

