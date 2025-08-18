Rohkem infot CLOAK

Cloakcoin logo

Cloakcoin hind (CLOAK)

Loendis mitteolevad

1 CLOAK/USD reaalajas hind:

$0.04519263
$0.04519263
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cloakcoin (CLOAK) reaalajas hinnagraafik
Cloakcoin (CLOAK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 31.28
$ 31.28

$ 0.00301783
$ 0.00301783

--

--

+32.17%

+32.17%

Cloakcoin (CLOAK) reaalajas hind on $0.04519263. Viimase 24 tunni jooksul CLOAK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLOAKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 31.28 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00301783.

Lüliajalise tootluse osas on CLOAK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +32.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cloakcoin (CLOAK) – turuteave

$ 274.13K
$ 274.13K

--
--

$ 274.22K
$ 274.22K

6.07M
6.07M

6,067,808.22823336
6,067,808.22823336

Cloakcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 274.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLOAK ringlev varu on 6.07M, mille koguvaru on 6067808.22823336. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 274.22K.

Cloakcoin (CLOAK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cloakcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cloakcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0275652627.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cloakcoin ja USD hinnamuutus $ +0.0038553923.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cloakcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0275652627+61.00%
60 päeva$ +0.0038553923+8.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Cloakcoin (CLOAK)

Cloakcoin is a completely secure, fully private and untraceable digital cash with full fungibilty (all coins equivalent). Cloakcoin is able to achieve this privacy through the use of an offchain coin mixing system called “Enigma”. Check out CoinBureau for the complete review on Cloakcoin.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cloakcoin (CLOAK) allikas

Ametlik veebisait

Cloakcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cloakcoin (CLOAK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cloakcoin (CLOAK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cloakcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cloakcoin hinna ennustust kohe!

CLOAK kohalike valuutade suhtes

Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika

Cloakcoin (CLOAK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLOAK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cloakcoin (CLOAK) kohta

Kui palju on Cloakcoin (CLOAK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLOAK hind USD on 0.04519263 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLOAK/USD hind?
Praegune hind CLOAK/USD on $ 0.04519263. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cloakcoin turukapitalisatsioon?
CLOAK turukapitalisatsioon on $ 274.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLOAK ringlev varu?
CLOAK ringlev varu on 6.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLOAK (ATH) hind?
CLOAK saavutab ATH hinna summas 31.28 USD.
Mis oli kõigi aegade CLOAK madalaim (ATL) hind?
CLOAK nägi ATL hinda summas 0.00301783 USD.
Milline on CLOAK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLOAK kauplemismaht on -- USD.
Kas CLOAK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLOAK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLOAK hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.