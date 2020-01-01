cliza (CLIZA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cliza (CLIZA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cliza (CLIZA) teave Cliza is a token launchpad protocol that streamlines the often complicated process of deploying ERC‑20 tokens and adding initial liquidity, all from a single public tweet. By tagging “@cliza_ai” on X (formerly Twitter), anyone can deploy a new token, set up single‑sided liquidity on Uniswap v3, and permanently lock the liquidity position. Under the hood, Cliza creates a Uniswap pool, mints 100% (or a specified percentage) of the newly deployed tokens into that pool, and then locks the corresponding Uniswap v3 NFT to protect against rug pulls. Additionally, Cliza splits trading fees so that 90% are routed back to the original token creator’s smart wallet—generated seamlessly via Privy—while 10% go to Cliza for service and maintenance. This innovative system removes most of the friction and complexity typically associated with token launches by eliminating private key management hurdles, discouraging bot sniping through obfuscated contract addresses, and promoting a fair launch environment. By reducing technical overhead, Cliza opens up tokenization for a wide variety of use cases, spanning art, music, open‑source software, or even personal brands, all with minimal risk and effort for creators. Ametlik veebisait: https://cliza.ai Ostke CLIZA kohe!

cliza (CLIZA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cliza (CLIZA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 855.13M $ 855.13M $ 855.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00700504 $ 0.00700504 $ 0.00700504 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00137741 $ 0.00137741 $ 0.00137741 Lisateave cliza (CLIZA) hinna kohta

cliza (CLIZA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cliza (CLIZA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLIZA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLIZA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLIZA tokeni tokenoomikat, avastage CLIZA tokeni reaalajas hinda!

CLIZA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLIZA võiks suunduda? Meie CLIZA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLIZA tokeni hinna ennustust kohe!

