Mis on ClinTex CTi (CTI)

Clinical Trials Intelligence (CTi) is a scalable blockchain platform built for clinical trials, to serve as a single source of truth for the clinical trial and pharma industry and designed for wide adoption by the stakeholders of the ecosystem. CTi has been designed to transform the medicine development industry through the application of predictive analytics, machine learning, and the novel use of blockchain technology and smart contracts in clinical trials.

Üksuse ClinTex CTi (CTI) allikas Ametlik veebisait

ClinTex CTi (CTI) tokenoomika

ClinTex CTi (CTI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ClinTex CTi (CTI) kohta Kui palju on ClinTex CTi (CTI) tänapäeval väärt? Reaalajas CTI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CTI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CTI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ClinTex CTi turukapitalisatsioon? CTI turukapitalisatsioon on $ 13.70K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CTI ringlev varu? CTI ringlev varu on 83.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTI (ATH) hind? CTI saavutab ATH hinna summas 0.390233 USD . Mis oli kõigi aegade CTI madalaim (ATL) hind? CTI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CTI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CTI kauplemismaht on -- USD . Kas CTI sel aastal kõrgemale ka suundub? CTI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTI hinna ennustust

