cLINK hind (CLINK)

1 CLINK/USD reaalajas hind:

$0.495241
$0.495241
+0.50%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
cLINK (CLINK) reaalajas hinnagraafik
cLINK (CLINK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.487439
$ 0.487439
24 h madal
$ 0.528119
$ 0.528119
24 h kõrge

$ 0.487439
$ 0.487439

$ 0.528119
$ 0.528119

$ 0.620778
$ 0.620778

$ 0.100686
$ 0.100686

-1.32%

+0.55%

+9.98%

+9.98%

cLINK (CLINK) reaalajas hind on $0.495241. Viimase 24 tunni jooksul CLINK kaubeldud madalaim $ 0.487439 ja kõrgeim $ 0.528119 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.620778 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100686.

Lüliajalise tootluse osas on CLINK muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, +0.55% 24 tunni vältel +9.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cLINK (CLINK) – turuteave

$ 770.57K
$ 770.57K

--
--

$ 770.57K
$ 770.57K

1.56M
1.56M

1,555,685.7516675
1,555,685.7516675

cLINK praegune turukapitalisatsioon on $ 770.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLINK ringlev varu on 1.56M, mille koguvaru on 1555685.7516675. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 770.57K.

cLINK (CLINK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cLINK ja USD hinnamuutus $ +0.00270372.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cLINK ja USD hinnamuutus $ +0.1792625828.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cLINK ja USD hinnamuutus $ +0.4273168644.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cLINK ja USD hinnamuutus $ +0.1693545573868877.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00270372+0.55%
30 päeva$ +0.1792625828+36.20%
60 päeva$ +0.4273168644+86.28%
90 päeva$ +0.1693545573868877+51.97%

Mis on cLINK (CLINK)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cLINK (CLINK) allikas

Ametlik veebisait

cLINK hinna ennustus (USD)

Kui palju on cLINK (CLINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cLINK (CLINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cLINK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cLINK hinna ennustust kohe!

CLINK kohalike valuutade suhtes

cLINK (CLINK) tokenoomika

cLINK (CLINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cLINK (CLINK) kohta

Kui palju on cLINK (CLINK) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLINK hind USD on 0.495241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLINK/USD hind?
Praegune hind CLINK/USD on $ 0.495241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cLINK turukapitalisatsioon?
CLINK turukapitalisatsioon on $ 770.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLINK ringlev varu?
CLINK ringlev varu on 1.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLINK (ATH) hind?
CLINK saavutab ATH hinna summas 0.620778 USD.
Mis oli kõigi aegade CLINK madalaim (ATL) hind?
CLINK nägi ATL hinda summas 0.100686 USD.
Milline on CLINK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLINK kauplemismaht on -- USD.
Kas CLINK sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLINK hinna ennustust.
