Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clickme (CLICKME) kohta Kui palju on Clickme (CLICKME) tänapäeval väärt? Reaalajas CLICKME hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLICKME/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLICKME/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Clickme turukapitalisatsioon? CLICKME turukapitalisatsioon on $ 151.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLICKME ringlev varu? CLICKME ringlev varu on 999.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLICKME (ATH) hind? CLICKME saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CLICKME madalaim (ATL) hind? CLICKME nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CLICKME kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLICKME kauplemismaht on -- USD . Kas CLICKME sel aastal kõrgemale ka suundub? CLICKME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLICKME hinna ennustust

