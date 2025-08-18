Rohkem infot CLICKME

CLICKME Hinnainfo

CLICKME Ametlik veebisait

CLICKME Tokenoomika

CLICKME Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Clickme logo

Clickme hind (CLICKME)

Loendis mitteolevad

1 CLICKME/USD reaalajas hind:

$0.00015044
$0.00015044$0.00015044
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Clickme (CLICKME) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:51:46 (UTC+8)

Clickme (CLICKME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

-6.52%

-7.42%

-7.42%

Clickme (CLICKME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLICKME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLICKMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLICKME muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, -6.52% 24 tunni vältel -7.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clickme (CLICKME) – turuteave

$ 151.07K
$ 151.07K$ 151.07K

--
----

$ 151.07K
$ 151.07K$ 151.07K

999.65M
999.65M 999.65M

999,645,517.023131
999,645,517.023131 999,645,517.023131

Clickme praegune turukapitalisatsioon on $ 151.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLICKME ringlev varu on 999.65M, mille koguvaru on 999645517.023131. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 151.07K.

Clickme (CLICKME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Clickme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Clickme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Clickme ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Clickme ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.52%
30 päeva$ 0-5.74%
60 päeva$ 0+88.45%
90 päeva$ 0--

Mis on Clickme (CLICKME)

Clickme is a decentralized gambling platform built on the Solana blockchain, introducing a high-adrenaline game of timing, risk, and reward. At its core, the platform revolves around a single, compelling mechanic: a button that users can click by spending a small amount of SOL. Every time a player clicks the button, the game timer resets. If the timer runs out without another click, the last person to click the button claims the entire pot of accumulated SOL. This simple yet addictive format creates a game theory-driven battleground where players must balance timing and strategy, knowing that every click brings them closer to a potential win—or a loss if someone outlasts them. The game is transparent, provably fair, and fully on-chain, leveraging Solana’s lightning-fast transactions and low fees to offer seamless, real-time interaction. Clickme caters to both casual participants and high-stakes thrill-seekers, combining the excitement of last-man-standing gameplay with the transparency and security of decentralized finance. With a sleek UI and robust smart contract foundation, the platform aims to redefine blockchain-based gaming and introduce a new wave of interactive crypto entertainment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Clickme (CLICKME) allikas

Ametlik veebisait

Clickme hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clickme (CLICKME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clickme (CLICKME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clickme nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clickme hinna ennustust kohe!

CLICKME kohalike valuutade suhtes

Clickme (CLICKME) tokenoomika

Clickme (CLICKME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLICKME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clickme (CLICKME) kohta

Kui palju on Clickme (CLICKME) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLICKME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLICKME/USD hind?
Praegune hind CLICKME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clickme turukapitalisatsioon?
CLICKME turukapitalisatsioon on $ 151.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLICKME ringlev varu?
CLICKME ringlev varu on 999.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLICKME (ATH) hind?
CLICKME saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CLICKME madalaim (ATL) hind?
CLICKME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLICKME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLICKME kauplemismaht on -- USD.
Kas CLICKME sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLICKME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLICKME hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:51:46 (UTC+8)

Clickme (CLICKME) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.