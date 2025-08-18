Mis on Clicking Cat (CLICK)

CLICK is a meme project celebrating one of the most famous cat gifs of all time. An ordinary cat, who did not choose his calling, rather his calling chose him, suddenly realized that if he doesn't take matters to his own hands he will not achieve his life goals. He has taken action, and immediately got to work. The cat's work never ends, he clicks to eternity trying to reach his ultimate high meaning in life. It is a metaphore of our own journey, chasing our dreams, looking for a calling, always feeling it's one click away.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on Clicking Cat (CLICK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clicking Cat (CLICK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

Clicking Cat (CLICK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Kui palju on Clicking Cat (CLICK) tänapäeval väärt? Reaalajas CLICK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLICK/USD hind? $ 0 . Milline on Clicking Cat turukapitalisatsioon? CLICK turukapitalisatsioon on $ 12.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLICK ringlev varu? CLICK ringlev varu on 999.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLICK (ATH) hind? CLICK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CLICK madalaim (ATL) hind? CLICK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CLICK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLICK kauplemismaht on -- USD .

