CLever (CLEV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CLever (CLEV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CLever (CLEV) teave What is CLever? CLever gives CVX holders a continuous, automated way to harvest bribes and rewards AND allows users to claim their future bribes and rewards today. Why use CLever? ● Automate the process of earning yield with CVX: locking, voting, collecting bribes, even re-locking in Convex as needed! ● Claim your future yields today! You can even swap them to CVX and re-deposit them to earn even more yields. ● Your future yield “loan” is non liquidating, low risk, and has certainty in funding costs How does it work? Users lock their CVX and can immediately claim 50% of their future yields as clevCVX, for zero cost. Users can swap clevCVX for CVX using either the Curve liquidity pool or the clevCVX Furnace. For users that want to create leverage, they may re-deposit their CVX to claim and swap even more, looping as much as they wish to a maximum of ~2X their initial CVX deposit. All CVX locked with CLever will itself be vote-locked with Convex and used to vote for maximum bribe income, with all bribes swapped to CVX and claimable as more clevCVX. What is CLever Token(CLEV)? CLEV will be a CVX producing #RealYield machine — vote-locked CLEV tokens will earn at least 75% of the CLever platform’s fee revenue (the rest goes to the treasury for growth & opex, final % TBA) and they will also boost your yield in the clevCVX-CVX LP. These LP rewards will create a powerful incentive for users to deposit their CVX into the liquidity pool, which in turn will enable instant swapping from clevCVX to CVX and thus allow future-yield-claimoors to take leverage! LPs earn yields on their fully liquid CVX and borrowers lever up their bribe income. Ametlik veebisait: https://clever.aladdin.club/ Ostke CLEV kohe!

CLever (CLEV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CLever (CLEV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Koguvaru: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Ringlev varu: $ 139.82K $ 139.82K $ 139.82K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.44M $ 10.44M $ 10.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 41.83 $ 41.83 $ 41.83 Kõigi aegade madalaim: $ 3.04 $ 3.04 $ 3.04 Praegune hind: $ 8.24 $ 8.24 $ 8.24 Lisateave CLever (CLEV) hinna kohta

CLever (CLEV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CLever (CLEV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLEV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLEV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLEV tokeni tokenoomikat, avastage CLEV tokeni reaalajas hinda!

CLEV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLEV võiks suunduda? Meie CLEV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLEV tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!