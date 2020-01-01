ClearDAO (CLH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ClearDAO (CLH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ClearDAO (CLH) teave ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO. Ametlik veebisait: https://cleardao.com/ Ostke CLH kohe!

ClearDAO (CLH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ClearDAO (CLH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 84.52K $ 84.52K $ 84.52K Koguvaru: $ 625.36M $ 625.36M $ 625.36M Ringlev varu: $ 531.55M $ 531.55M $ 531.55M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.43K $ 99.43K $ 99.43K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.748251 $ 0.748251 $ 0.748251 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0.000159 $ 0.000159 $ 0.000159 Lisateave ClearDAO (CLH) hinna kohta

ClearDAO (CLH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ClearDAO (CLH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLH tokeni tokenoomikat, avastage CLH tokeni reaalajas hinda!

CLH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLH võiks suunduda? Meie CLH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLH tokeni hinna ennustust kohe!

