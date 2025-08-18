Rohkem infot CLH

ClearDAO logo

ClearDAO hind (CLH)

Loendis mitteolevad

1 CLH/USD reaalajas hind:

$0.00014007
$0.00014007$0.00014007
-7.90%1D
ClearDAO (CLH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 16:51:37 (UTC+8)

ClearDAO (CLH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.748251
$ 0.748251$ 0.748251

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

-4.11%

-7.90%

-20.86%

-20.86%

ClearDAO (CLH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.748251 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on CLH muutunud -4.11% viimase tunni jooksul, -7.90% 24 tunni vältel -20.86% viimase 7 päeva jooksul.

ClearDAO (CLH) – turuteave

$ 74.45K
$ 74.45K$ 74.45K

--
----

$ 87.59K
$ 87.59K$ 87.59K

531.55M
531.55M 531.55M

625,357,143.0
625,357,143.0 625,357,143.0

ClearDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 74.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLH ringlev varu on 531.55M, mille koguvaru on 625357143.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 87.59K.

ClearDAO (CLH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ClearDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ClearDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ClearDAO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ClearDAO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.90%
30 päeva$ 0-40.91%
60 päeva$ 0-45.15%
90 päeva$ 0--

Mis on ClearDAO (CLH)

ClearDAO is tackling the DeFi derivatives space by building the infrastructure for customizable derivatives. The Clear SDK provides templates and tools that enable developers and traders to easily create options, notes, futures,swaps and launch marketplaces to facilitate the trading of these products. We are building a multi-chain ecosystem where member exchanges offer unique derivative products, all powered by ClearDAO.

ClearDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on ClearDAO (CLH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ClearDAO (CLH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ClearDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ClearDAO hinna ennustust kohe!

CLH kohalike valuutade suhtes

ClearDAO (CLH) tokenoomika

ClearDAO (CLH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ClearDAO (CLH) kohta

Kui palju on ClearDAO (CLH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLH/USD hind?
Praegune hind CLH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ClearDAO turukapitalisatsioon?
CLH turukapitalisatsioon on $ 74.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLH ringlev varu?
CLH ringlev varu on 531.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLH (ATH) hind?
CLH saavutab ATH hinna summas 0.748251 USD.
Mis oli kõigi aegade CLH madalaim (ATL) hind?
CLH nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on CLH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLH kauplemismaht on -- USD.
Kas CLH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLH hinna ennustust.
