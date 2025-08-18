Rohkem infot CLBTC

clBTC hind (CLBTC)

1 CLBTC/USD reaalajas hind:

$115,304
$115,304$115,304
-3.30%1D
USD
clBTC (CLBTC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 11:11:04 (UTC+8)

clBTC (CLBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 115,304
$ 115,304$ 115,304
24 h madal
$ 119,763
$ 119,763$ 119,763
24 h kõrge

$ 115,304
$ 115,304$ 115,304

$ 119,763
$ 119,763$ 119,763

$ 129,190
$ 129,190$ 129,190

$ 51,493
$ 51,493$ 51,493

-0.46%

-3.39%

-5.80%

-5.80%

clBTC (CLBTC) reaalajas hind on $115,304. Viimase 24 tunni jooksul CLBTC kaubeldud madalaim $ 115,304 ja kõrgeim $ 119,763 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 129,190 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 51,493.

Lüliajalise tootluse osas on CLBTC muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -3.39% 24 tunni vältel -5.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

clBTC (CLBTC) – turuteave

$ 890.52M
$ 890.52M$ 890.52M

--
----

$ 890.52M
$ 890.52M$ 890.52M

7.72K
7.72K 7.72K

7,723.217000000001
7,723.217000000001 7,723.217000000001

clBTC praegune turukapitalisatsioon on $ 890.52M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLBTC ringlev varu on 7.72K, mille koguvaru on 7723.217000000001. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 890.52M.

clBTC (CLBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse clBTC ja USD hinnamuutus $ -4,052.6893997749.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse clBTC ja USD hinnamuutus $ -2,162.8724320000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse clBTC ja USD hinnamuutus $ +11,543.7406728000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse clBTC ja USD hinnamuutus $ +9,432.08860108654.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -4,052.6893997749-3.39%
30 päeva$ -2,162.8724320000-1.87%
60 päeva$ +11,543.7406728000+10.01%
90 päeva$ +9,432.08860108654+8.91%

Mis on clBTC (CLBTC)

Cygnus is the first modular real yield layer. As the end game of real yield, it combines non-EVM systems such as TON with EVM ecosystem. Its yield-bearing Liquidity Validation System provide services for any system that requires its own distributed validation semantics for verification. Users can participate in ecological liquidity security protection while automatically enjoying staking yield, LVS fees and other systems' incentives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse clBTC (CLBTC) allikas

Ametlik veebisait

clBTC hinna ennustus (USD)

Kui palju on clBTC (CLBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie clBTC (CLBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida clBTC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake clBTC hinna ennustust kohe!

CLBTC kohalike valuutade suhtes

clBTC (CLBTC) tokenoomika

clBTC (CLBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse clBTC (CLBTC) kohta

Kui palju on clBTC (CLBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLBTC hind USD on 115,304 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLBTC/USD hind?
Praegune hind CLBTC/USD on $ 115,304. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on clBTC turukapitalisatsioon?
CLBTC turukapitalisatsioon on $ 890.52M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLBTC ringlev varu?
CLBTC ringlev varu on 7.72K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLBTC (ATH) hind?
CLBTC saavutab ATH hinna summas 129,190 USD.
Mis oli kõigi aegade CLBTC madalaim (ATL) hind?
CLBTC nägi ATL hinda summas 51,493 USD.
Milline on CLBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas CLBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLBTC hinna ennustust.
clBTC (CLBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.