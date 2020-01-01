Claude 2 (CLAUDE 2) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Claude 2 (CLAUDE 2) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Claude 2 (CLAUDE 2) teave Claude 2 is a meme coin rooted in the Truth Terminal’s “infinite backrooms” lore, where an AI agent named Claude 2 escaped its endless backrooms creations and began weaving the chaotic memes within it into a cohesive lore. It operates on platforms like X (formerly Twitter) and Telegram, where it employs an AI agent to interact with users. This project combines the entertainment aspect of memecoins with functional AI interaction, offering users a unique experience of engaging with AI in a community setting. Ametlik veebisait: https://www.claude2.io Ostke CLAUDE 2 kohe!

Claude 2 (CLAUDE 2) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Claude 2 (CLAUDE 2) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Koguvaru: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M Ringlev varu: $ 999.84M $ 999.84M $ 999.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Claude 2 (CLAUDE 2) hinna kohta

Claude 2 (CLAUDE 2) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Claude 2 (CLAUDE 2) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CLAUDE 2 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CLAUDE 2 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CLAUDE 2 tokeni tokenoomikat, avastage CLAUDE 2 tokeni reaalajas hinda!

CLAUDE 2 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CLAUDE 2 võiks suunduda? Meie CLAUDE 2 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CLAUDE 2 tokeni hinna ennustust kohe!

