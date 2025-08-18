Rohkem infot CLASH

CLASH Hinnainfo

CLASH Valge raamat

CLASH Ametlik veebisait

CLASH Tokenoomika

CLASH Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Clashub logo

Clashub hind (CLASH)

Loendis mitteolevad

1 CLASH/USD reaalajas hind:

$0.00102958
$0.00102958$0.00102958
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Clashub (CLASH) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:38 (UTC+8)

Clashub (CLASH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00102946
$ 0.00102946$ 0.00102946
24 h madal
$ 0.00104038
$ 0.00104038$ 0.00104038
24 h kõrge

$ 0.00102946
$ 0.00102946$ 0.00102946

$ 0.00104038
$ 0.00104038$ 0.00104038

$ 0.01936885
$ 0.01936885$ 0.01936885

$ 0.0005263
$ 0.0005263$ 0.0005263

-0.38%

-0.49%

-2.30%

-2.30%

Clashub (CLASH) reaalajas hind on $0.00102958. Viimase 24 tunni jooksul CLASH kaubeldud madalaim $ 0.00102946 ja kõrgeim $ 0.00104038 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLASHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01936885 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0005263.

Lüliajalise tootluse osas on CLASH muutunud -0.38% viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clashub (CLASH) – turuteave

$ 304.00K
$ 304.00K$ 304.00K

--
----

$ 926.62K
$ 926.62K$ 926.62K

295.26M
295.26M 295.26M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Clashub praegune turukapitalisatsioon on $ 304.00K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLASH ringlev varu on 295.26M, mille koguvaru on 900000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 926.62K.

Clashub (CLASH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Clashub ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Clashub ja USD hinnamuutus $ -0.0001090249.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Clashub ja USD hinnamuutus $ +0.0004347314.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Clashub ja USD hinnamuutus $ +0.0004844590124043809.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.49%
30 päeva$ -0.0001090249-10.58%
60 päeva$ +0.0004347314+42.22%
90 päeva$ +0.0004844590124043809+88.87%

Mis on Clashub (CLASH)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Clashub (CLASH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Clashub hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clashub (CLASH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clashub (CLASH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clashub nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clashub hinna ennustust kohe!

CLASH kohalike valuutade suhtes

Clashub (CLASH) tokenoomika

Clashub (CLASH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLASH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clashub (CLASH) kohta

Kui palju on Clashub (CLASH) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLASH hind USD on 0.00102958 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLASH/USD hind?
Praegune hind CLASH/USD on $ 0.00102958. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clashub turukapitalisatsioon?
CLASH turukapitalisatsioon on $ 304.00K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLASH ringlev varu?
CLASH ringlev varu on 295.26M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLASH (ATH) hind?
CLASH saavutab ATH hinna summas 0.01936885 USD.
Mis oli kõigi aegade CLASH madalaim (ATL) hind?
CLASH nägi ATL hinda summas 0.0005263 USD.
Milline on CLASH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLASH kauplemismaht on -- USD.
Kas CLASH sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLASH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLASH hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:45:38 (UTC+8)

Clashub (CLASH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.