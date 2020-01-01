Clash of Lilliput (COL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Clash of Lilliput (COL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Clash of Lilliput (COL) teave An SLG game based on the scenario of a race of miniature people building a tribe to help their survival and prosperity in a dangerous world. Ametlik veebisait: https://www.lilliput.games/ Ostke COL kohe!

Clash of Lilliput (COL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Clash of Lilliput (COL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14,10M $ 14,10M $ 14,10M Koguvaru: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Ringlev varu: $ 82,07M $ 82,07M $ 82,07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 171,75M $ 171,75M $ 171,75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5,12 $ 5,12 $ 5,12 Kõigi aegade madalaim: $ 0,100384 $ 0,100384 $ 0,100384 Praegune hind: $ 0,17177 $ 0,17177 $ 0,17177 Lisateave Clash of Lilliput (COL) hinna kohta

Clash of Lilliput (COL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Clash of Lilliput (COL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COL tokeni tokenoomikat, avastage COL tokeni reaalajas hinda!

COL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COL võiks suunduda? Meie COL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake COL tokeni hinna ennustust kohe!

