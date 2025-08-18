Rohkem infot $CLAP

CLAPCAT hind ($CLAP)

Loendis mitteolevad

1 $CLAP/USD reaalajas hind:

$0.00021869
$0.00021869$0.00021869
-27.90%1D
USD
CLAPCAT ($CLAP) reaalajas hinnagraafik
CLAPCAT ($CLAP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00480693
$ 0.00480693$ 0.00480693

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-27.99%

-42.36%

-42.36%

CLAPCAT ($CLAP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $CLAP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $CLAPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00480693 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $CLAP muutunud -1.17% viimase tunni jooksul, -27.99% 24 tunni vältel -42.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CLAPCAT ($CLAP) – turuteave

$ 175.35K
$ 175.35K$ 175.35K

--
----

$ 175.35K
$ 175.35K$ 175.35K

795.00M
795.00M 795.00M

794,997,571.357482
794,997,571.357482 794,997,571.357482

CLAPCAT praegune turukapitalisatsioon on $ 175.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $CLAP ringlev varu on 795.00M, mille koguvaru on 794997571.357482. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 175.35K.

CLAPCAT ($CLAP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CLAPCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CLAPCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CLAPCAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CLAPCAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-27.99%
30 päeva$ 0-63.78%
60 päeva$ 0-61.93%
90 päeva$ 0--

Mis on CLAPCAT ($CLAP)

CLAPCAT is the whimsical sibling to POPCAT, diving into the meme universe with a unique twist. Instead of the iconic pop, CLAPCAT delivers a satisfying clap, aiming to capture the hearts of internet users with its simplicity and charm. This project blends humor with cultural commentary, utilizing the universal gesture of clapping to explore themes of encouragement, celebration, and the absurd. CLAPCAT promises to be both a standalone meme phenomenon and a playful commentary on internet culture, engaging users through interactive clapping experiences across social platforms. With its launch, CLAPCAT not only seeks to entertain but also to reflect on the shared human experience through the lens of digital applause.

Üksuse CLAPCAT ($CLAP) allikas

Ametlik veebisait

CLAPCAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CLAPCAT ($CLAP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CLAPCAT ($CLAP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CLAPCAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CLAPCAT hinna ennustust kohe!

$CLAP kohalike valuutade suhtes

CLAPCAT ($CLAP) tokenoomika

CLAPCAT ($CLAP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $CLAP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CLAPCAT ($CLAP) kohta

Kui palju on CLAPCAT ($CLAP) tänapäeval väärt?
Reaalajas $CLAP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $CLAP/USD hind?
Praegune hind $CLAP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CLAPCAT turukapitalisatsioon?
$CLAP turukapitalisatsioon on $ 175.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $CLAP ringlev varu?
$CLAP ringlev varu on 795.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $CLAP (ATH) hind?
$CLAP saavutab ATH hinna summas 0.00480693 USD.
Mis oli kõigi aegade $CLAP madalaim (ATL) hind?
$CLAP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $CLAP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $CLAP kauplemismaht on -- USD.
Kas $CLAP sel aastal kõrgemale ka suundub?
$CLAP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $CLAP hinna ennustust.
