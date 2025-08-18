Rohkem infot CLANKTARDIO

CLANKTARDIO logo

CLANKTARDIO hind (CLANKTARDIO)

Loendis mitteolevad

1 CLANKTARDIO/USD reaalajas hind:

--
----
-8.60%1D
USD
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) reaalajas hinnagraafik
CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-8.78%

-2.35%

-2.35%

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CLANKTARDIO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLANKTARDIOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CLANKTARDIO muutunud -0.45% viimase tunni jooksul, -8.78% 24 tunni vältel -2.35% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) – turuteave

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

--
----

$ 71.84K
$ 71.84K$ 71.84K

100.00B
100.00B 100.00B

99,999,999,999.99998
99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

CLANKTARDIO praegune turukapitalisatsioon on $ 71.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLANKTARDIO ringlev varu on 100.00B, mille koguvaru on 99999999999.99998. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 71.84K.

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CLANKTARDIO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CLANKTARDIO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CLANKTARDIO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CLANKTARDIO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.78%
30 päeva$ 0+20.63%
60 päeva$ 0+63.54%
90 päeva$ 0--

Mis on CLANKTARDIO (CLANKTARDIO)

Clanktardio is a creator community with some of the best art, memes, and NFTs coming from the clanker world ecosystem, we are the only token to come out with a successful nft project giving our holders over 50x We plan on releasing more art, memes, and NFTs to help our ecosystem beyond the fees earned from clanker world. We also plan on creating more creators within our community and provide them a bridge to success and networks of others who may need their services.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) allikas

Ametlik veebisait

CLANKTARDIO hinna ennustus (USD)

Kui palju on CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CLANKTARDIO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CLANKTARDIO hinna ennustust kohe!

CLANKTARDIO kohalike valuutade suhtes

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tokenoomika

CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLANKTARDIO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) kohta

Kui palju on CLANKTARDIO (CLANKTARDIO) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLANKTARDIO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLANKTARDIO/USD hind?
Praegune hind CLANKTARDIO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CLANKTARDIO turukapitalisatsioon?
CLANKTARDIO turukapitalisatsioon on $ 71.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLANKTARDIO ringlev varu?
CLANKTARDIO ringlev varu on 100.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLANKTARDIO (ATH) hind?
CLANKTARDIO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CLANKTARDIO madalaim (ATL) hind?
CLANKTARDIO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CLANKTARDIO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLANKTARDIO kauplemismaht on -- USD.
Kas CLANKTARDIO sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLANKTARDIO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLANKTARDIO hinna ennustust.
