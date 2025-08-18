Mis on Clancy (CLANCY)

$CLANCY is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) with a fixed supply of 1 billion tokens. It’s created purely for entertainment, with no inherent value, financial promises, or structured development plan. Drawing inspiration from Clancy, a koala celebrated for its resilience in the face of hardship, the project embodies endurance, adaptability, and community engagement. The liquidity pool has been permanently burned, and the token features zero transaction fees, ensuring a transparent and equitable trading process. It offers no investment rewards, staking options, or practical utilities, remaining a lighthearted, community-focused digital asset.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clancy (CLANCY) kohta Kui palju on Clancy (CLANCY) tänapäeval väärt? Reaalajas CLANCY hind USD on 0.00001722 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CLANCY/USD hind? $ 0.00001722 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CLANCY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Clancy turukapitalisatsioon? CLANCY turukapitalisatsioon on $ 17.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CLANCY ringlev varu? CLANCY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLANCY (ATH) hind? CLANCY saavutab ATH hinna summas 0.00068329 USD . Mis oli kõigi aegade CLANCY madalaim (ATL) hind? CLANCY nägi ATL hinda summas 0.00001013 USD . Milline on CLANCY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CLANCY kauplemismaht on -- USD . Kas CLANCY sel aastal kõrgemale ka suundub? CLANCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLANCY hinna ennustust

