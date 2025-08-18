Rohkem infot CLANCY

Clancy hind (CLANCY)

1 CLANCY/USD reaalajas hind:

--
----
-4.40%1D
Clancy (CLANCY) reaalajas hinnagraafik
Clancy (CLANCY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.11%

-4.81%

-12.11%

-12.11%

Clancy (CLANCY) reaalajas hind on $0.00001722. Viimase 24 tunni jooksul CLANCY kaubeldud madalaim $ 0.00001718 ja kõrgeim $ 0.00001809 näitab aktiivset turu volatiivsust. CLANCYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00068329 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00001013.

Lüliajalise tootluse osas on CLANCY muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -4.81% 24 tunni vältel -12.11% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Clancy (CLANCY) – turuteave

--
----

Clancy praegune turukapitalisatsioon on $ 17.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CLANCY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.22K.

Clancy (CLANCY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Clancy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Clancy ja USD hinnamuutus $ -0.0000131127.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Clancy ja USD hinnamuutus $ -0.0000159827.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Clancy ja USD hinnamuutus $ -0.00030566512451938495.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.81%
30 päeva$ -0.0000131127-76.14%
60 päeva$ -0.0000159827-92.81%
90 päeva$ -0.00030566512451938495-94.66%

Mis on Clancy (CLANCY)

$CLANCY is a meme coin launched on the Binance Smart Chain (BSC) with a fixed supply of 1 billion tokens. It’s created purely for entertainment, with no inherent value, financial promises, or structured development plan. Drawing inspiration from Clancy, a koala celebrated for its resilience in the face of hardship, the project embodies endurance, adaptability, and community engagement. The liquidity pool has been permanently burned, and the token features zero transaction fees, ensuring a transparent and equitable trading process. It offers no investment rewards, staking options, or practical utilities, remaining a lighthearted, community-focused digital asset.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Clancy (CLANCY) allikas

Clancy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Clancy (CLANCY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Clancy (CLANCY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Clancy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Clancy hinna ennustust kohe!

CLANCY kohalike valuutade suhtes

Clancy (CLANCY) tokenoomika

Clancy (CLANCY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CLANCY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Clancy (CLANCY) kohta

Kui palju on Clancy (CLANCY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CLANCY hind USD on 0.00001722 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CLANCY/USD hind?
Praegune hind CLANCY/USD on $ 0.00001722. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Clancy turukapitalisatsioon?
CLANCY turukapitalisatsioon on $ 17.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CLANCY ringlev varu?
CLANCY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CLANCY (ATH) hind?
CLANCY saavutab ATH hinna summas 0.00068329 USD.
Mis oli kõigi aegade CLANCY madalaim (ATL) hind?
CLANCY nägi ATL hinda summas 0.00001013 USD.
Milline on CLANCY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CLANCY kauplemismaht on -- USD.
Kas CLANCY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CLANCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CLANCY hinna ennustust.
Clancy (CLANCY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

