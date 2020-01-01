CJournal (CJL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CJournal (CJL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CJournal (CJL) teave CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards. Ametlik veebisait: https://cjournal.xyz/index Valge raamat: https://cjournal.xyz/CJournal-Whitepaper.pdf Ostke CJL kohe!

CJournal (CJL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CJournal (CJL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 34.00M $ 34.00M $ 34.00M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 589.42M $ 589.42M $ 589.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.69M $ 57.69M $ 57.69M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.062154 $ 0.062154 $ 0.062154 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04923061 $ 0.04923061 $ 0.04923061 Praegune hind: $ 0.057687 $ 0.057687 $ 0.057687 Lisateave CJournal (CJL) hinna kohta

CJournal (CJL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CJournal (CJL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CJL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CJL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CJL tokeni tokenoomikat, avastage CJL tokeni reaalajas hinda!

CJL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CJL võiks suunduda? Meie CJL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CJL tokeni hinna ennustust kohe!

