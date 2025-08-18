Mis on CJournal (CJL)

CJournal, as a Read to Earn project, aims to create transparent and credible on-chainnewsand reviews for the crypto industry. CJournal is committed to building a decentralized journalism platform, where anyonecanbecome a publisher. It allows media professionals to operate independently of traditional media platforms and capital, and to publish authentic, objective, and accurate news.In return for reading and reviewing articles users earnrewards.

Üksuse CJournal (CJL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CJL kohalike valuutade suhtes

CJournal (CJL) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CJournal (CJL) kohta Kui palju on CJournal (CJL) tänapäeval väärt? Reaalajas CJL hind USD on 0.057744 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CJL/USD hind? $ 0.057744 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CJL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CJournal turukapitalisatsioon? CJL turukapitalisatsioon on $ 34.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CJL ringlev varu? CJL ringlev varu on 589.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CJL (ATH) hind? CJL saavutab ATH hinna summas 0.062154 USD . Mis oli kõigi aegade CJL madalaim (ATL) hind? CJL nägi ATL hinda summas 0.04923061 USD . Milline on CJL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CJL kauplemismaht on -- USD . Kas CJL sel aastal kõrgemale ka suundub? CJL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CJL hinna ennustust

