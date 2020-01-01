Civic (CVC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Civic (CVC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Civic (CVC) teave Civic delivers on‑chain identity infrastructure that verifies humans and AI agents, thwarts fraud, and safeguards user privacy. Civic Auth offers universal single‑sign‑on—supporting users with or without crypto wallets—together with granular permissioning, verifiable credentials, and bot resistance across leading blockchain networks. Civic sets the global standard for scalable, privacy‑preserving digital identity. Ametlik veebisait: https://www.civic.com/ Valge raamat: https://tokensale.civic.com/whitepaper Ostke CVC kohe!

Civic (CVC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Civic (CVC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.43M $ 73.43M $ 73.43M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 802.00M $ 802.00M $ 802.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 91.56M $ 91.56M $ 91.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01102541 $ 0.01102541 $ 0.01102541 Praegune hind: $ 0.091546 $ 0.091546 $ 0.091546 Lisateave Civic (CVC) hinna kohta

Civic (CVC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Civic (CVC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CVC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CVC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CVC tokeni tokenoomikat, avastage CVC tokeni reaalajas hinda!

CVC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CVC võiks suunduda? Meie CVC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CVC tokeni hinna ennustust kohe!

