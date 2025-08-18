Mis on Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Civfund Stone (0NE) allikas Ametlik veebisait

Civfund Stone hinna ennustus (USD)

Kui palju on Civfund Stone (0NE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Civfund Stone (0NE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Civfund Stone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Civfund Stone hinna ennustust kohe!

0NE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Civfund Stone (0NE) tokenoomika

Civfund Stone (0NE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0NE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Civfund Stone (0NE) kohta Kui palju on Civfund Stone (0NE) tänapäeval väärt? Reaalajas 0NE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune 0NE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind 0NE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Civfund Stone turukapitalisatsioon? 0NE turukapitalisatsioon on $ 111.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on 0NE ringlev varu? 0NE ringlev varu on 977.21T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0NE (ATH) hind? 0NE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade 0NE madalaim (ATL) hind? 0NE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on 0NE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine 0NE kauplemismaht on -- USD . Kas 0NE sel aastal kõrgemale ka suundub? 0NE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0NE hinna ennustust

Civfund Stone (0NE) Olulised valdkonna uudised