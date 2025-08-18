Rohkem infot 0NE

Civfund Stone hind (0NE)

Loendis mitteolevad

1 0NE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.30%1D
Civfund Stone (0NE) reaalajas hinnagraafik
Civfund Stone (0NE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.39%

+0.12%

+0.12%

Civfund Stone (0NE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 0NE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 0NEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 0NE muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.39% 24 tunni vältel +0.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Civfund Stone (0NE) – turuteave

$ 111.97K
$ 111.97K$ 111.97K

--
----

$ 111.97K
$ 111.97K$ 111.97K

977.21T
977.21T 977.21T

977,213,217,863,326.9
977,213,217,863,326.9 977,213,217,863,326.9

Civfund Stone praegune turukapitalisatsioon on $ 111.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 0NE ringlev varu on 977.21T, mille koguvaru on 977213217863326.9. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 111.97K.

Civfund Stone (0NE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Civfund Stone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Civfund Stone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Civfund Stone ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Civfund Stone ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.39%
30 päeva$ 0+20.47%
60 päeva$ 0+62.13%
90 päeva$ 0--

Mis on Civfund Stone (0NE)

Stone (#0NE) is Civilization’s ($CIV) utility token. Beyond purchasing the token on the open market, it can be yielded by farmers and stakers via CivFarm. Current utility includes: • Shared ownership of Civilization's intellectual property • Currency to buy Civilization game credits, once available • Donate to charity, as directed by the community • Trade on CivTrade • Farm on CivFarm • Buy Civilization Utility NFTs • Purchase items from civstore.com • Provide liquidity • Invest in marketing & development Additional utility can be proposed at any time by anyone in the community and will be approved by DAO consensus. The same process can amend existing utility. Civilization designed 0NE to be deflationary, demonstrated by the tokenomics-shaping transfer tax and buy-and-burn policies the community has in place.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Civfund Stone (0NE) allikas

Ametlik veebisait

Civfund Stone hinna ennustus (USD)

Kui palju on Civfund Stone (0NE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Civfund Stone (0NE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Civfund Stone nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Civfund Stone hinna ennustust kohe!

0NE kohalike valuutade suhtes

Civfund Stone (0NE) tokenoomika

Civfund Stone (0NE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 0NE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Civfund Stone (0NE) kohta

Kui palju on Civfund Stone (0NE) tänapäeval väärt?
Reaalajas 0NE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 0NE/USD hind?
Praegune hind 0NE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Civfund Stone turukapitalisatsioon?
0NE turukapitalisatsioon on $ 111.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 0NE ringlev varu?
0NE ringlev varu on 977.21T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 0NE (ATH) hind?
0NE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade 0NE madalaim (ATL) hind?
0NE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 0NE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 0NE kauplemismaht on -- USD.
Kas 0NE sel aastal kõrgemale ka suundub?
0NE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 0NE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.