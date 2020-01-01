City Tycoon Games (CTG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi City Tycoon Games (CTG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

City Tycoon Games (CTG) teave City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens. Ametlik veebisait: https://www.citytycoon.games/ Ostke CTG kohe!

City Tycoon Games (CTG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage City Tycoon Games (CTG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.76K $ 4.76K $ 4.76K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 396.95K $ 396.95K $ 396.95K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.675682 $ 0.675682 $ 0.675682 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039695 $ 0.00039695 $ 0.00039695 Lisateave City Tycoon Games (CTG) hinna kohta

City Tycoon Games (CTG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud City Tycoon Games (CTG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTG tokeni tokenoomikat, avastage CTG tokeni reaalajas hinda!

CTG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTG võiks suunduda? Meie CTG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTG tokeni hinna ennustust kohe!

