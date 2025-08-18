Rohkem infot CTG

CTG Hinnainfo

CTG Ametlik veebisait

CTG Tokenoomika

CTG Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

City Tycoon Games logo

City Tycoon Games hind (CTG)

Loendis mitteolevad

1 CTG/USD reaalajas hind:

$0.00054281
$0.00054281$0.00054281
-38.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
City Tycoon Games (CTG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:29:55 (UTC+8)

City Tycoon Games (CTG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.675682
$ 0.675682$ 0.675682

$ 0
$ 0$ 0

-11.09%

-38.20%

-51.96%

-51.96%

City Tycoon Games (CTG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CTG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.675682 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CTG muutunud -11.09% viimase tunni jooksul, -38.20% 24 tunni vältel -51.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

City Tycoon Games (CTG) – turuteave

$ 6.51K
$ 6.51K$ 6.51K

--
----

$ 542.81K
$ 542.81K$ 542.81K

12.00M
12.00M 12.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

City Tycoon Games praegune turukapitalisatsioon on $ 6.51K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CTG ringlev varu on 12.00M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 542.81K.

City Tycoon Games (CTG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse City Tycoon Games ja USD hinnamuutus $ -0.000335641789827714.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse City Tycoon Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse City Tycoon Games ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse City Tycoon Games ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000335641789827714-38.20%
30 päeva$ 0-92.45%
60 päeva$ 0-99.73%
90 päeva$ 0--

Mis on City Tycoon Games (CTG)

City Tycoon Games is a Simulation Game where anyone can earn tokens through skilled gameplay. Players can obtain rewards through daily activities, limited-time activities and trading market. The rewards include a small amount of tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse City Tycoon Games (CTG) allikas

Ametlik veebisait

City Tycoon Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on City Tycoon Games (CTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie City Tycoon Games (CTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida City Tycoon Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake City Tycoon Games hinna ennustust kohe!

CTG kohalike valuutade suhtes

City Tycoon Games (CTG) tokenoomika

City Tycoon Games (CTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse City Tycoon Games (CTG) kohta

Kui palju on City Tycoon Games (CTG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTG/USD hind?
Praegune hind CTG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on City Tycoon Games turukapitalisatsioon?
CTG turukapitalisatsioon on $ 6.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTG ringlev varu?
CTG ringlev varu on 12.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTG (ATH) hind?
CTG saavutab ATH hinna summas 0.675682 USD.
Mis oli kõigi aegade CTG madalaim (ATL) hind?
CTG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CTG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTG kauplemismaht on -- USD.
Kas CTG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:29:55 (UTC+8)

City Tycoon Games (CTG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.