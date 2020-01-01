City Boys (TOONS) tokenoomika
City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success.
Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.
City Boys (TOONS) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage City Boys (TOONS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
City Boys (TOONS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
City Boys (TOONS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate TOONS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
TOONS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate TOONS tokeni tokenoomikat, avastage TOONS tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.