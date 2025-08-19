Rohkem infot TOONS

City Boys logo

City Boys hind (TOONS)

Loendis mitteolevad

1 TOONS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
City Boys (TOONS) reaalajas hinnagraafik
City Boys (TOONS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00405688
$ 0.00405688$ 0.00405688

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.15%

+0.15%

City Boys (TOONS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul TOONS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. TOONSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00405688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on TOONS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +0.15% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

City Boys (TOONS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 40.47K
$ 40.47K$ 40.47K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

City Boys praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. TOONS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 40.47K.

City Boys (TOONS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse City Boys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse City Boys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse City Boys ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse City Boys ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+24.29%
60 päeva$ 0+42.73%
90 päeva$ 0--

Mis on City Boys (TOONS)

City Boy - a male who is living his very best life and chasing the bag at all times without letting Hot Girls or any female get in the way. $TOONS is for all the City Boys chasing their bags. 0/0% taxes, 100% safu, a coin for the boys. "It takes a lot of courage to be that dog" . Step into the universe of City Boys $TOONS, where ambition meets the world of cryptocurrencies. Connect with like-minded individuals who understand the importance of chasing the bag without hesitation. Embrace the courage it takes to be a true City Boy and let your $TOONS pave the way to financial success. Embodying finance, meme, and pop culture into one community known as City Boys $TOONS. Utilizing the viral social media trend of AI Cartoons, City Boys is a 0/0% tax token created for everyone.

City Boys hinna ennustus (USD)

Kui palju on City Boys (TOONS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie City Boys (TOONS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida City Boys nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake City Boys hinna ennustust kohe!

TOONS kohalike valuutade suhtes

City Boys (TOONS) tokenoomika

City Boys (TOONS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TOONS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse City Boys (TOONS) kohta

Kui palju on City Boys (TOONS) tänapäeval väärt?
Reaalajas TOONS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TOONS/USD hind?
Praegune hind TOONS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on City Boys turukapitalisatsioon?
TOONS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TOONS ringlev varu?
TOONS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TOONS (ATH) hind?
TOONS saavutab ATH hinna summas 0.00405688 USD.
Mis oli kõigi aegade TOONS madalaim (ATL) hind?
TOONS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on TOONS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TOONS kauplemismaht on -- USD.
Kas TOONS sel aastal kõrgemale ka suundub?
TOONS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TOONS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.