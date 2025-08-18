Mis on Citadel by Virtuals (CITDEL)

Citadel is an AI agent tracks macro indicators—such as monetary policy, market liquidity, and macro trends—alongside expert commentary and market sentiment to provide actionable insights. Citadel analyzes central bank updates, inflation, unemployment data, and other economic indicators to benefit both TradFi and DeFi investors Holding 200,000 or more $CITDEL tokens unlocks exclusive access to the terminal, where you can interact with Citadel directly at https://www.citadelagent.ai

Üksuse Citadel by Virtuals (CITDEL) allikas Ametlik veebisait

Kui palju on Citadel by Virtuals (CITDEL) tänapäeval väärt? Reaalajas CITDEL hind USD on 0 USD. Milline on Citadel by Virtuals turukapitalisatsioon? CITDEL turukapitalisatsioon on $ 30.90K USD. Milline on CITDEL ringlev varu? CITDEL ringlev varu on 1.00B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim CITDEL (ATH) hind? CITDEL saavutab ATH hinna summas 0.00330767 USD. Mis oli kõigi aegade CITDEL madalaim (ATL) hind? CITDEL nägi ATL hinda summas 0 USD.

