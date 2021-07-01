Cirus (CIRUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cirus (CIRUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cirus (CIRUS) teave Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Ametlik veebisait: https://cirusfoundation.com Valge raamat: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Ostke CIRUS kohe!

Cirus (CIRUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cirus (CIRUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 209.02K $ 209.02K $ 209.02K Koguvaru: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Ringlev varu: $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 210.79K $ 210.79K $ 210.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0009804 $ 0.0009804 $ 0.0009804 Lisateave Cirus (CIRUS) hinna kohta

Cirus (CIRUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cirus (CIRUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CIRUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CIRUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CIRUS tokeni tokenoomikat, avastage CIRUS tokeni reaalajas hinda!

CIRUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CIRUS võiks suunduda? Meie CIRUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CIRUS tokeni hinna ennustust kohe!

