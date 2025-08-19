Mis on Circularity Finance (CIFI)

Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.

Kui palju on Circularity Finance (CIFI) tänapäeval väärt? Reaalajas CIFI hind USD on 0.170924 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIFI/USD hind? $ 0.170924 . Milline on Circularity Finance turukapitalisatsioon? CIFI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIFI ringlev varu? CIFI ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIFI (ATH) hind? CIFI saavutab ATH hinna summas 1.28 USD . Mis oli kõigi aegade CIFI madalaim (ATL) hind? CIFI nägi ATL hinda summas 0.074419 USD . Milline on CIFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIFI kauplemismaht on -- USD .

