Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.

Üksuse Circular Protocol (CIRX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Circular Protocol (CIRX) tokenoomika

Circular Protocol (CIRX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CIRX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Circular Protocol (CIRX) kohta Kui palju on Circular Protocol (CIRX) tänapäeval väärt? Reaalajas CIRX hind USD on 0.00455164 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIRX/USD hind? $ 0.00455164 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CIRX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Circular Protocol turukapitalisatsioon? CIRX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIRX ringlev varu? CIRX ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIRX (ATH) hind? CIRX saavutab ATH hinna summas 0.02126615 USD . Mis oli kõigi aegade CIRX madalaim (ATL) hind? CIRX nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CIRX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIRX kauplemismaht on -- USD . Kas CIRX sel aastal kõrgemale ka suundub? CIRX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIRX hinna ennustust

