Circuits of Value (COVAL) tokenoomika

Circuits of Value (COVAL) teave Emblem Vault is the NFT platform that enables cross-chain transfers of any digital asset, and $COVAL is the fuel that powers it all! Ametlik veebisait: https://emblem.pro Ostke COVAL kohe!

Circuits of Value (COVAL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Circuits of Value (COVAL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Koguvaru: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B Ringlev varu: $ 1.78B $ 1.78B $ 1.78B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.250821 $ 0.250821 $ 0.250821 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00069961 $ 0.00069961 $ 0.00069961 Lisateave Circuits of Value (COVAL) hinna kohta

Circuits of Value (COVAL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Circuits of Value (COVAL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate COVAL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: COVAL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate COVAL tokeni tokenoomikat, avastage COVAL tokeni reaalajas hinda!

COVAL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu COVAL võiks suunduda? Meie COVAL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

