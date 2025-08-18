Mis on CipherAI (CIPHER)

Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.

Üksuse CipherAI (CIPHER) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CipherAI (CIPHER) kohta Kui palju on CipherAI (CIPHER) tänapäeval väärt? Reaalajas CIPHER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIPHER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CIPHER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CipherAI turukapitalisatsioon? CIPHER turukapitalisatsioon on $ 103.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIPHER ringlev varu? CIPHER ringlev varu on 876.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIPHER (ATH) hind? CIPHER saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CIPHER madalaim (ATL) hind? CIPHER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CIPHER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIPHER kauplemismaht on -- USD . Kas CIPHER sel aastal kõrgemale ka suundub? CIPHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIPHER hinna ennustust

