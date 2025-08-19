Mis on Cipher Protocol (CIPHER)

Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments

Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cipher Protocol (CIPHER) kohta Kui palju on Cipher Protocol (CIPHER) tänapäeval väärt? Reaalajas CIPHER hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIPHER/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CIPHER/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cipher Protocol turukapitalisatsioon? CIPHER turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIPHER ringlev varu? CIPHER ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIPHER (ATH) hind? CIPHER saavutab ATH hinna summas 0.0234094 USD . Mis oli kõigi aegade CIPHER madalaim (ATL) hind? CIPHER nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CIPHER kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIPHER kauplemismaht on -- USD . Kas CIPHER sel aastal kõrgemale ka suundub? CIPHER võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIPHER hinna ennustust

