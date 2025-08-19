Mis on CIPHER (CPR)

Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access. Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable. Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CIPHER (CPR) allikas Ametlik veebisait

CIPHER hinna ennustus (USD)

Kui palju on CIPHER (CPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CIPHER (CPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CIPHER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CIPHER hinna ennustust kohe!

CPR kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

CIPHER (CPR) tokenoomika

CIPHER (CPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CIPHER (CPR) kohta Kui palju on CIPHER (CPR) tänapäeval väärt? Reaalajas CPR hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CPR/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CPR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CIPHER turukapitalisatsioon? CPR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CPR ringlev varu? CPR ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPR (ATH) hind? CPR saavutab ATH hinna summas 0.00406482 USD . Mis oli kõigi aegade CPR madalaim (ATL) hind? CPR nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CPR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CPR kauplemismaht on -- USD . Kas CPR sel aastal kõrgemale ka suundub? CPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPR hinna ennustust

CIPHER (CPR) Olulised valdkonna uudised