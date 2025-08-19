Rohkem infot CPR

CIPHER logo

CIPHER hind (CPR)

Loendis mitteolevad

1 CPR/USD reaalajas hind:

$0.00050538
$0.00050538$0.00050538
+9.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CIPHER (CPR) reaalajas hinnagraafik
CIPHER (CPR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00406482
$ 0.00406482$ 0.00406482

$ 0
$ 0$ 0

+0.86%

+9.34%

+124.63%

+124.63%

CIPHER (CPR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CPR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CPRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00406482 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CPR muutunud +0.86% viimase tunni jooksul, +9.34% 24 tunni vältel +124.63% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CIPHER (CPR) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 5.46M
$ 5.46M$ 5.46M

0.00
0.00 0.00

10,800,000,000.0
10,800,000,000.0 10,800,000,000.0

CIPHER praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CPR ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10800000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.46M.

CIPHER (CPR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CIPHER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CIPHER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CIPHER ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CIPHER ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+9.34%
30 päeva$ 0+524.38%
60 päeva$ 0-8.19%
90 päeva$ 0--

Mis on CIPHER (CPR)

Cipher (CPR) is a utility token. The project started on 09/04/2018. Our team is based in India, United Kingdom and New Zealand. Our vision and aim is to create transparency, accountability and safest business. All users/ customers/investors/traders can participate with the project. Cipher is a digital asset that represents partial ownership of the company. It is similar to owning share/stock of the company. We are creating business apps to grow and we build best digital applications that function, that are understandable and usable. Cipher mobile apps offer better personalized content activity, faster, interactive, easy to maintain, high scalability, secured data and provides real time application access. Our aim is to create a unified ecosystem business without conducting an ICO or IEO. It is purely NON ICO business model. We target to distribute the Cipher token when a person utilizes our service or program or trade. Cipher transactions are truly efficient, transparent, and tradeable. Our Technique and management skills are to create a safe and easy-to-adapt tokenization in our business and easy use of our services or programs.

CIPHER hinna ennustus (USD)

Kui palju on CIPHER (CPR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CIPHER (CPR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CIPHER nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CIPHER hinna ennustust kohe!

CPR kohalike valuutade suhtes

CIPHER (CPR) tokenoomika

CIPHER (CPR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CPR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CIPHER (CPR) kohta

Kui palju on CIPHER (CPR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CPR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CPR/USD hind?
Praegune hind CPR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CIPHER turukapitalisatsioon?
CPR turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CPR ringlev varu?
CPR ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CPR (ATH) hind?
CPR saavutab ATH hinna summas 0.00406482 USD.
Mis oli kõigi aegade CPR madalaim (ATL) hind?
CPR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CPR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CPR kauplemismaht on -- USD.
Kas CPR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CPR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CPR hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.