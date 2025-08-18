Mis on Cigarette (CIG)

The Cigarette Token is a token issued by a part of the Cryptopunk community. Its goal is quite open yet and has to be determined by the whole PUNK community, but currently it is the token used in the social game of the $CIG webpage: There is a "CEO of Cryptopunks", and there can only be 1. His role is associated with a unique NFT on the Ethereum Blockchain, proving him to be the CEO, which changes from Ethereum address according to who is the new CEO. The way to become the new CEO is by paying the chosen amount X of $CIG presettled by the previous CEO. If this amount X is too low, then someone stealing his CEO position will be more likely. But if it were too high, then the tax that the CEO has to pay (0.1% of the amount X) would be too high and the deposit that the previous CEO had to put initially would run out faster. There is the game equilibrium. The "CEO of Cryptopunks" can write a Graffiti message in the web so that everybody can see it. They can also change the emission rate of $CIG by 20% each time, with a cooldown time of 2 epochs. It starts from 1000 $CIG emmitted per block, which is the maximum, and there is also a minimum emmision rate. The $CIG are emmitted to the LPers of the CIG-WETH pair in Sushiswap in a linearly proportional way, just as in any other liquidity mining program. It can also be considered a Christmas airdrop to the PUNK community, where each PUNK holder is gifted with 100k CIG per PUNK they hold. It is similar in spirit to the style of the $SOS token, but focused on the more specific PUNK community. Hopefully, the PUNK community revolves around it with time and may use it for a wider variety of purposes, like a more advanced game or a DAO. Due to the decentralized nature of the project, it is not possible yet to determine how will it evolve.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cigarette (CIG) allikas Ametlik veebisait

Cigarette hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cigarette (CIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cigarette (CIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cigarette nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cigarette hinna ennustust kohe!

CIG kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Cigarette (CIG) tokenoomika

Cigarette (CIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cigarette (CIG) kohta Kui palju on Cigarette (CIG) tänapäeval väärt? Reaalajas CIG hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CIG/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CIG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cigarette turukapitalisatsioon? CIG turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CIG ringlev varu? CIG ringlev varu on 2.23B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CIG (ATH) hind? CIG saavutab ATH hinna summas 0.01958202 USD . Mis oli kõigi aegade CIG madalaim (ATL) hind? CIG nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CIG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CIG kauplemismaht on -- USD . Kas CIG sel aastal kõrgemale ka suundub? CIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CIG hinna ennustust

Cigarette (CIG) Olulised valdkonna uudised