cig (CIG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cig (CIG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cig (CIG) teave cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem. Ametlik veebisait: https://cigonsol.com/ Ostke CIG kohe!

cig (CIG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cig (CIG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Koguvaru: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Ringlev varu: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.14K $ 18.14K $ 18.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00113276 $ 0.00113276 $ 0.00113276 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave cig (CIG) hinna kohta

cig (CIG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cig (CIG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CIG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CIG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CIG tokeni tokenoomikat, avastage CIG tokeni reaalajas hinda!

CIG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CIG võiks suunduda? Meie CIG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CIG tokeni hinna ennustust kohe!

