--
----
+1.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
CHWY (CHWY) reaalajas hinnagraafik
CHWY (CHWY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.16%

+1.12%

+15.87%

+15.87%

CHWY (CHWY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CHWY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CHWYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CHWY muutunud -0.16% viimase tunni jooksul, +1.12% 24 tunni vältel +15.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CHWY (CHWY) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 42.31K
$ 42.31K$ 42.31K

0.00
0.00 0.00

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

CHWY praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. CHWY ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 420690000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 42.31K.

CHWY (CHWY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CHWY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CHWY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CHWY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CHWY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.12%
30 päeva$ 0+17.35%
60 päeva$ 0+33.10%
90 päeva$ 0--

Mis on CHWY (CHWY)

CHWY is a Ethereum-based memecoin inspired by TheRoaringKitty's post, with a cute dog logo and a dedicated community.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CHWY (CHWY) allikas

Ametlik veebisait

CHWY hinna ennustus (USD)

Kui palju on CHWY (CHWY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CHWY (CHWY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CHWY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CHWY hinna ennustust kohe!

CHWY kohalike valuutade suhtes

CHWY (CHWY) tokenoomika

CHWY (CHWY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CHWY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CHWY (CHWY) kohta

Kui palju on CHWY (CHWY) tänapäeval väärt?
Reaalajas CHWY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CHWY/USD hind?
Praegune hind CHWY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CHWY turukapitalisatsioon?
CHWY turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CHWY ringlev varu?
CHWY ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHWY (ATH) hind?
CHWY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade CHWY madalaim (ATL) hind?
CHWY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CHWY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CHWY kauplemismaht on -- USD.
Kas CHWY sel aastal kõrgemale ka suundub?
CHWY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHWY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.