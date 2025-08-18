Rohkem infot SN40

Chunking hind (SN40)

Loendis mitteolevad

1 SN40/USD reaalajas hind:

$0.907474
$0.907474
-3.70%1D
Chunking (SN40) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:21:41 (UTC+8)

Chunking (SN40) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.892179
24 h madal
$ 0.960521
24 h kõrge

$ 0.892179
$ 0.960521
$ 1.61
$ 0.673926
+1.71%

-3.76%

-17.08%

-17.08%

Chunking (SN40) reaalajas hind on $0.907473. Viimase 24 tunni jooksul SN40 kaubeldud madalaim $ 0.892179 ja kõrgeim $ 0.960521 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN40kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.61 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.673926.

Lüliajalise tootluse osas on SN40 muutunud +1.71% viimase tunni jooksul, -3.76% 24 tunni vältel -17.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chunking (SN40) – turuteave

$ 1.78M
--
$ 1.78M
1.96M
1,962,978.166081802
Chunking praegune turukapitalisatsioon on $ 1.78M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN40 ringlev varu on 1.96M, mille koguvaru on 1962978.166081802. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.78M.

Chunking (SN40) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Chunking ja USD hinnamuutus $ -0.0355109144859209.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Chunking ja USD hinnamuutus $ -0.2506449500.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Chunking ja USD hinnamuutus $ +0.0869368208.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Chunking ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0355109144859209-3.76%
30 päeva$ -0.2506449500-27.62%
60 päeva$ +0.0869368208+9.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Chunking (SN40)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Chunking (SN40) allikas

Ametlik veebisait

Chunking hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chunking (SN40) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chunking (SN40) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chunking nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chunking hinna ennustust kohe!

SN40 kohalike valuutade suhtes

Chunking (SN40) tokenoomika

Chunking (SN40) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN40 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chunking (SN40) kohta

Kui palju on Chunking (SN40) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN40 hind USD on 0.907473 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN40/USD hind?
Praegune hind SN40/USD on $ 0.907473. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chunking turukapitalisatsioon?
SN40 turukapitalisatsioon on $ 1.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN40 ringlev varu?
SN40 ringlev varu on 1.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN40 (ATH) hind?
SN40 saavutab ATH hinna summas 1.61 USD.
Mis oli kõigi aegade SN40 madalaim (ATL) hind?
SN40 nägi ATL hinda summas 0.673926 USD.
Milline on SN40 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN40 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN40 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN40 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN40 hinna ennustust.
