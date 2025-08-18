Mis on Chunk (CHUNK)

CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chunk (CHUNK) kohta Kui palju on Chunk (CHUNK) tänapäeval väärt? Reaalajas CHUNK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CHUNK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CHUNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Chunk turukapitalisatsioon? CHUNK turukapitalisatsioon on $ 15,90K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CHUNK ringlev varu? CHUNK ringlev varu on 999,76M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CHUNK (ATH) hind? CHUNK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade CHUNK madalaim (ATL) hind? CHUNK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CHUNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CHUNK kauplemismaht on -- USD . Kas CHUNK sel aastal kõrgemale ka suundub? CHUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CHUNK hinna ennustust

