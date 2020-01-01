Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Chumbi Valley (CHMB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Chumbi Valley (CHMB) teave Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Ametlik veebisait: https://chumbivalley.com Valge raamat: https://chumbivalley.com/whitepaper Ostke CHMB kohe!

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Chumbi Valley (CHMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 197.26K Koguvaru: $ 27.37B Ringlev varu: $ 21.07B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 256.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.150731 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0

Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Chumbi Valley (CHMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CHMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CHMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CHMB tokeni tokenoomikat, avastage CHMB tokeni reaalajas hinda!

CHMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CHMB võiks suunduda? Meie CHMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CHMB tokeni hinna ennustust kohe!

